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Внешняя политика 31.05.2017 14:41

Президент Алиев пригласил афганского коллегу посетить с визитом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани Ахмадзая посетить с визитом Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов в рамках осуществляемого 30-31 мая визита в Кабул передал президенту Афганистана Ашрафу Гани письмо президента Ильхама Алиева с приглашением посетить Баку», - говорится в сообщении.

Замминистра также провел встречи с главой МИД Афганистана Салахаддином Раббани и другими официальными лицами государства.

«На встречах обсуждались вопросы двустороннего политического диалога и практического сотрудничества. Афганские официальные лица высоко оценили вклад Азербайджана в создание стабильности в Афганистане и деятельность Баку в качестве сопредседателя Стамбульского процесса – Сердце Азии», - отмечает МИД.

В рамках визита А.Азимов принял участие на прошедшей на уровне послов встрече Стамбульского процесса. На мероприятии были обсуждены вопросы подготовки к заседанию на уровне министров Стамбульского процесса, который пройдет в конце текущего года в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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