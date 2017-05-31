Президент Алиев пригласил афганского коллегу посетить с визитом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил афганского коллегу Ашрафа Гани Ахмадзая посетить с визитом Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов в рамках осуществляемого 30-31 мая визита в Кабул передал президенту Афганистана Ашрафу Гани письмо президента Ильхама Алиева с приглашением посетить Баку», - говорится в сообщении.

Замминистра также провел встречи с главой МИД Афганистана Салахаддином Раббани и другими официальными лицами государства.

«На встречах обсуждались вопросы двустороннего политического диалога и практического сотрудничества. Афганские официальные лица высоко оценили вклад Азербайджана в создание стабильности в Афганистане и деятельность Баку в качестве сопредседателя Стамбульского процесса – Сердце Азии», - отмечает МИД.

В рамках визита А.Азимов принял участие на прошедшей на уровне послов встрече Стамбульского процесса. На мероприятии были обсуждены вопросы подготовки к заседанию на уровне министров Стамбульского процесса, который пройдет в конце текущего года в Баку.

Р.Бабаев