Ликвидность в банковском секторе Азербайджана достаточная для снижения учетной ставки – глава АБА

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) считает уровень ликвидности в банковском секторе достаточным для снижения Центробанком учетной ставки, сказал журналистам в среду глава АБА Закир Нуриев.

«Данный шаг (снижение ставки - ИФ) всецело зависит от Центробанка. Но мы согласны, что в настоящее время уровень ликвидности в банковском секторе достаточен для снижения учетной ставки», - сказал З.Нуриев.

Председатель правления ЦБА Эльман Рустамов во вторник заявил, что Центробанк в середине июня рассмотрит вопрос снижения учетной ставки, которая сейчас составляет 15%.

По словам З.Нуриева, снижение учетной ставки может повлиять на максимальные процентные ставки по вкладам, страхуемым Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF).

А.Ахундов