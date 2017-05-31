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Макроэкономика 31.05.2017 14:47

Ликвидность в банковском секторе Азербайджана достаточная для снижения учетной ставки – глава АБА

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) считает уровень ликвидности в банковском секторе достаточным для снижения Центробанком учетной ставки, сказал журналистам в среду глава АБА Закир Нуриев.

«Данный шаг (снижение ставки - ИФ) всецело зависит от Центробанка. Но мы согласны, что в настоящее время уровень ликвидности в банковском секторе достаточен для снижения учетной ставки», - сказал З.Нуриев.

Председатель правления ЦБА Эльман Рустамов во вторник заявил, что Центробанк в середине июня рассмотрит вопрос снижения учетной ставки, которая сейчас составляет 15%.

По словам З.Нуриева, снижение учетной ставки может повлиять на максимальные процентные ставки по вкладам, страхуемым Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF).

А.Ахундов

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Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]