Путин отменил запрет на ввоз на территорию России отдельных видов товаров из Турции

Президент РФ Владимир Путин своим указом отменил запрет на внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию России отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция.

Указ президента распространила пресс-служба Кремля.

Речь идет об ограничении, введенном в ноябре 2015 года указом президента "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции".

Перечень товаров, происходящих в Турции, на который распространялся запрет на ввоз, определялся правительством РФ.