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Регион 31.05.2017 15:15

Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции

Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 г", - говорится, в частности, в тексте Указа.

В.Путин также постановил внести в Указ президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" следующие изменения: "а) подпункты "б" и "в" пункта 1 признать утратившими силу; б) в пункте 2: слова "а также" исключить; дополнить словами ", граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта".

Глава государства поручил правительству РФ привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

В.Путин также постановил признать утратившим силу подпункт "а" пункта 1 Указа президента РФ от 28 декабря 2015 года "О внесении изменений в указ президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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