Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции

Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 г", - говорится, в частности, в тексте Указа.
В.Путин также постановил внести в Указ президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" следующие изменения: "а) подпункты "б" и "в" пункта 1 признать утратившими силу; б) в пункте 2: слова "а также" исключить; дополнить словами ", граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта".
Глава государства поручил правительству РФ привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
В.Путин также постановил признать утратившим силу подпункт "а" пункта 1 Указа президента РФ от 28 декабря 2015 года "О внесении изменений в указ президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".
Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Азербайджан уничтожил ДОТ ВС Армении в Карабахе
Президент Алиев принял глав статистических служб стран СНГ
Президент Алиев пригласил афганского коллегу посетить с визитом Азербайджана
Турецкая «дочка» SOCAR планирует к 2020г создать сеть АЗС в Турции
SOCAR Turkiye Enerji начала инжиниринг проекта создания нового нефтехимического предприятия в Турции
Ликвидность в банковском секторе Азербайджана достаточная для снижения учетной ставки – глава АБА
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
В РИКЦ в Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»