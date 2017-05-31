SOCAR Turkiye Enerji начала инжиниринг проекта создания нового нефтехимического предприятия в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (дочерняя структура компании SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) приступила к инженерным работам в рамках создания в Турции нового нефтехимического предприятия, сообщил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов журналистам в среду.

«Работа над созданием в Турции нового нефтехимического предприятия уже ведется. Это слишком большая инвестиция, чтобы мы могли осуществить ее самостоятельно, поэтому мы ищем партнеров, имеющих опыт в этой области. В настоящее время проект находится на стадии инжиниринга, который завершится в конце текущего года. По итогам этих работ определятся технические параметры предприятия», - отметил З.Гахраманов.

Он также сообщил, что данный вопрос получил одобрение и полную поддержку со стороны правительства Турции.

«Это будет солидный комплекс по производству нефтехимической продукции. Возможно, здесь даже будет возрождено производство каучука. В отрицательном сальдо торгового баланса Турции $11 млрд приходится на импорт нефтехимической продукции. В этой связи турецкое правительство само заинтересовано в том, чтобы этот комплекс был построен», - отметил З.Гахраманов.

По его словам, реализация данного проекта позволит компании создать полный цикл по производству нефтехимической продукции из продуктов переработки нефти.

Ранее З.Гахраманов сообщал, что с вводом в эксплуатацию НПЗ «STAR» в Измире, завод начнет выпуск сырья в большом объеме, которое SOCAR Turkiye Enerji планирует или продавать в виде сырья или создать новое нефтехимическое предприятие для его переработки.

З.Гахраманов также сообщил, что в настоящее время SOCAR Turkiye Enerj является владельцем 51%-го пакета акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в Турции.

В июне 2016 года глава SOCAR Turkiye Enerj заявлял, что компания владеет 56-57%-ным пакетом акций Petkim.

«Мы продали свободные акции, находящиеся в нашем распоряжении, и в настоящее время являемся владельцами контрольного, 51%-го пакета акций комплекса. Мы намерены сохранить за собой этот пакет и никаких новых продаж акций не планируется», - подчеркнул он.

SOCAR Turkiye Enerji также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода STAR, контейнерного терминала Petlim Limanchilik, ветряной электростанции, а также занимается поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова