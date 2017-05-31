В Таджикистане запретили рекламу табака и алкоголя

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана в среду поддержала предложенные правительством республики поправки в закон "О рекламе".

Глава антимонопольной службы страны Саади Кодирзода, представляя проект закона депутатам, рассказал, что поправки регулируют порядок предоставления рекламных услуг во всех сферах.

"Согласно поправкам производители табачных изделий и алкогольной продукции не могут выступать в качестве спонсора рекламы. Эти изменения также запрещают размещать рекламу спонсоров в информационных программах и текущих новостях на ТВ и радио, как государственных, так и частных", - сообщил С.Кодирзода.

Принятие поправок совпало с днем, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с курением.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, более 500 тысяч жителей республики курят табак. 78% курильщиков составляют мужчины, 10% - женщины, 12% - молодежь.

В 2013 году Таджикистан ратифицировал Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, что послужило толчком для разработки новой редакции закона "Об ограничении использования табачных изделий в республике". В проекте нового закона категорически запрещается потребление любых видов табачных изделий, включая кальян и насвай, а также электронных сигарет в помещениях и на территории учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, культурных, спортивных, религиозных, научно-образовательных учреждений, внутри административных зданий, в рабочих кабинетах государственных и неправительственных организаций, в заведениях общественного питания (ресторан, столовая, кафе-бар, чайхана, буфет), в домах отдыха.

Кроме того курение запрещается в помещениях, где проводятся общественные и культурно-развлекательные мероприятия, в гостиницах и общежитиях, во всех видах общественного транспорта, включая такси, а также на стационарно оборудованных остановках, в зданиях и на территории аэропортов, вокзалов, на детских площадках, в автомобилях, где находятся дети младше 16 лет, в подъездах, лифтах, подземных переходах.

Потребление любых видов табачных изделий, включая кальян и насвай, а также электронных сигарет разрешается в специально оборудованных местах для курения. По запросу уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения разрешает оборудовать специальные места для употребления табачных изделий в тюрьмах, психиатрических больницах, домах для престарелых и инвалидов.