Президент Алиев принял глав статистических служб стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду участников 57-го заседания Совета глав статистических служб стран-участников СНГ, сообщает сайт главы государства.
В Баку проходит субрегиональный семинар по информации статистике по устойчивым целям развития для официальных статистиков высокого уровня.
Ф.Исазаде
Турецкая «дочка» SOCAR планирует к 2020г создать сеть АЗС в Турции
SOCAR Turkiye Enerji начала инжиниринг проекта создания нового нефтехимического предприятия в Турции
Ликвидность в банковском секторе Азербайджана достаточная для снижения учетной ставки – глава АБА
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Генпрокуратура Киргизии по просьбе президента отказалась от иска к филиалу "Радио Свобода"
Экс-глава China Telecom приговорен к 6 годам тюрьмы за взяточничество
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
В РИКЦ в Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»