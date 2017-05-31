Президент Алиев принял глав статистических служб стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду участников 57-го заседания Совета глав статистических служб стран-участников СНГ, сообщает сайт главы государства.

В Баку проходит субрегиональный семинар по информации статистике по устойчивым целям развития для официальных статистиков высокого уровня.

Ф.Исазаде