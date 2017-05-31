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Это интересно 31.05.2017 15:37

Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро

Пожелавший остаться неизвестным гражданин Финляндии пожертвовал благотворительной организации помощи детям UNICEF 6 миллионов евро.

Он сделал это после того, как увидел в интернете фотографии из Сирии, на которых из-под обломков извлекали детей, передал во вторник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

"Это самое крупное пожертвование во всем мире, когда-либо сделанное за всю историю деятельности UNICEF от частного лица", - сообщила глава пресс-службы UNICEF Кирси Хару (Kirsi Haru).

По ее словам, пожертвование было сделано в 2016 году.

Из общей суммы два миллиона пойдут на кризисную помощь Сирии, миллион евро - на экстренную помощь во всем мире, полтора миллиона на проекты, связанные с защитой детей во Вьетнаме и полтора миллиона на соответствующие проекты в Боливии. Половина из пожертвованных 6 миллионов уже была потрачена в прошлом году, и вторая половина будет расходоваться на проекты этого года.

По словам анонимного благотворителя, он пожертвовал эти деньги также на помощь нуждающимся в Финляндии, "потому что и здесь есть те, кому это необходимо, однако чаще всего те, кто острее всех нуждаются в нашей поддержке, живут в других странах".

По словам К.Хару, столь крупное пожертвование - это признак высокого доверия к деятельности организации. "Этот поступок буквально лишил нас слов", - отметила глава пресс-службы.

Неизвестный филантроп заявил на страницах UNICEF о своей надежде на то, что его пример подвигнет и других людей на то, чтобы сделать пожертвование.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, UNICEF

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]