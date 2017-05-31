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Дальнее зарубежье 31.05.2017 16:03

Экс-глава China Telecom приговорен к 6 годам тюрьмы за взяточничество

Бывший председатель правления China Telecom Чан Сяобин приговорен за взяточничество к шестилетнему тюремному заключению и штрафу в размере 500 тыс. юаней (около $72,6 тыс.).

Приговор был обнародован в среду на открытом заседании Народного суда средней ступени города Баодин провинции Хэбэй.

Подсудимый согласился с приговором суда и не намерен подавать апелляцию, сообщает агентство "Синьхуа".

В период с 1998 года по 2014 год Чан Сяобин, являясь заместителем начальника управления телефонно-телеграфной связи при бывшем министерстве связи КНР и председателем правления другого крупного китайского мобильного оператора China Unicom, злоупотреблял служебным положением и оказывал определенным компаниям помощь в получении прав на подрядные проекты, заказы оборудования и т.д. За это он получал от компаний взятки.

Общая сумма незаконно полученных им средств превысила 3,76 млн юаней.

Суд смягчил приговор, так как в ходе разбирательства подсудимый предоставил следствию достоверную информацию, признал свою вину, раскаялся в содеянном и вернул все незаконно полученные средства.

Как сообщалось, расследование по обвинению в коррупции в отношении главы China Telecom было начато в конце декабря 2015 года. Чан Сяобин на протяжении более 10 лет возглавлял China Unicom и перешел в China Telecom только в сентябре 2015 года.

China Telecom и China Unicom входят в тройку крупнейших операторов мобильной связи в КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ТЕЛЕКОМ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]