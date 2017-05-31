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Дальнее зарубежье 31.05.2017 16:35

Трамп подверг критике демократов за нежелание заслушать свидетельские показания Картера Пейджа по "делу РФ"

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал демократов за отказ заслушать показания экс-советника своего предвыборного штаба Картера Пейджа.

"Теперь сообщается, что демократы, которые критиковали Картера Пейдж по России, не хотят, чтобы он выступал с показаниями (в конгрессе - ИФ). Он камня на камне не оставляет от их "дела" против него, а теперь хочет очистить свое имя, показав "ложность или неправильность свидетельств, сделанных Джеймсом Коми, Джоном Бреннаном"... Охота на ведьм", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее К.Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года.

По словам К.Пейджа, у него "нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году".

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]