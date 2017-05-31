Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал демократов за отказ заслушать показания экс-советника своего предвыборного штаба Картера Пейджа.
"Теперь сообщается, что демократы, которые критиковали Картера Пейдж по России, не хотят, чтобы он выступал с показаниями (в конгрессе - ИФ). Он камня на камне не оставляет от их "дела" против него, а теперь хочет очистить свое имя, показав "ложность или неправильность свидетельств, сделанных Джеймсом Коми, Джоном Бреннаном"... Охота на ведьм", - написал он в своем "Твиттере".
Ранее К.Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года.
По словам К.Пейджа, у него "нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году".
Вашингтон готов помогать Баку и Еревану в урегулировании карабахского конфликта – американский посол в Азербайджане
ВС Азербайджана перехватили в зоне карабахского конфликта устройство видеонаблюдения армянских военных
Баку остается для Лондона приоритетным партнером по многим направлениям – посол Великобритании в Азербайджане
Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю
Счетпалата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета
МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»