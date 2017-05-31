Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал демократов за отказ заслушать показания экс-советника своего предвыборного штаба Картера Пейджа.

"Теперь сообщается, что демократы, которые критиковали Картера Пейдж по России, не хотят, чтобы он выступал с показаниями (в конгрессе - ИФ). Он камня на камне не оставляет от их "дела" против него, а теперь хочет очистить свое имя, показав "ложность или неправильность свидетельств, сделанных Джеймсом Коми, Джоном Бреннаном"... Охота на ведьм", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее К.Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года.

По словам К.Пейджа, у него "нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году".