Азербайджан уничтожил ДОТ ВС Армении в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) подразделений Армении в физулинско-ходжавендском направлении карабахского фронта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Уничтожена долговременная огневая точка противника, обстреливающая позиции Вооруженных Сил Азербайджана в физулинско-ходжавендском направлении фронта. Противник понес потери»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство также распространило видеокадры уничтожения военного объекта, которые можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6a5vrlqByPk.

Ф.Исазаде