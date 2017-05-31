Поставка Вашингтоном оружия сирийским курдам - опасный шаг, считают в МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал крайне опасным шагом решение США поставлять оружие сирийским курдам и призвал Вашингтон уйти от своей "ошибки".

"Подобные шаги (передача орудие курдам в Сирии - ИФ) чрезвычайно опасны для единства и территориальной целостности Сирии", - сказал М.Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем.

Ранее в среду телеканал "Фокс-ньюс" сообщил, что США начали поставлять оружие курдам из Сирийских демократических сил (СДС).

"Если мы хотим стабильности в Сирии, мы должны уйти от подобных ошибок", - отметил глава турецкого МИД.

24 мая курдские СМИ сообщали, что курдским ополченцам в Сирии передали партию американского оружия.

СМИ отмечают, что это уже вторая поставка американских вооружений за последние два месяца.