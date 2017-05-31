Турецкая «дочка» SOCAR планирует к 2020г создать сеть АЗС в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) планирует к 2020 году создать в Турции сеть автозаправочных станций (АЗС), сообщил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов журналистам в среду.
«С учетом того, что НПЗ STAR будет введен в эксплуатацию в 2018 году, а на проектную мощность выйдет в 2019 году, реально сеть АЗС в Турции нам нужна в 2020 году. Созданием этой сети наш цикл будет полный (от переработки до реализации конечной продукции – ИФ-Аз), и позволит компании больше зарабатывать», - сказал З.Гахраманов.
По его словам, SOCAR Turkiye Enerji рассматривает два варианта реализации этого проекта – создание собственной сети АЗС с нуля или покупка существующей.
Он также напомнил, что SOCAR Turkiye Enerji была одним из претендентов на покупку сети АЗС «OMV Petrol Ofisi», принадлежащей австрийской OMV AG, владельцем которой стала компания Vitol.
Н.Аббасова
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