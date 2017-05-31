В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле

Европейский союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям невинных людей, которые были убиты в результате теракта в Кабуле, и желает полного и быстрого выздоровления раненым, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Это нападение произошло в священный месяц Рамадан, когда многие в стране находятся в периоде богослужений и молитв. Мы в Европейском союзе разделяем молитвы и надежду всех афганцев на то, что мир может быть достигнут, и продолжаем работать над этим", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.
По ее словам, делегация Европейского союза в Кабуле "полностью мобилизована и готова оказать помощь дипломатическим представительствам государств-членов ЕС и их сотрудникам, пострадавшим от взрыва".
"Европейский союз продолжает поддерживать все шаги в направлении мира и примирения, а также функционирование институтов Афганистана, которые имеют первостепенное значение для стабильности в стране. Европейский союз поддерживает афганские власти и всех афганцев, объединившихся в борьбе с глобальной угрозой терроризма", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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