В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле

Европейский союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям невинных людей, которые были убиты в результате теракта в Кабуле, и желает полного и быстрого выздоровления раненым, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Это нападение произошло в священный месяц Рамадан, когда многие в стране находятся в периоде богослужений и молитв. Мы в Европейском союзе разделяем молитвы и надежду всех афганцев на то, что мир может быть достигнут, и продолжаем работать над этим", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.

По ее словам, делегация Европейского союза в Кабуле "полностью мобилизована и готова оказать помощь дипломатическим представительствам государств-членов ЕС и их сотрудникам, пострадавшим от взрыва".

"Европейский союз продолжает поддерживать все шаги в направлении мира и примирения, а также функционирование институтов Афганистана, которые имеют первостепенное значение для стабильности в стране. Европейский союз поддерживает афганские власти и всех афганцев, объединившихся в борьбе с глобальной угрозой терроризма", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам.