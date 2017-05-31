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ТЭК 31.05.2017 16:48

Сотрудничество ОПЕК и не-ОПЕК может проходить после сделки на уровне встреч министров 1-2 раза в год

Сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК после завершения срока сделки по сокращению добычи может проходить на уровне регулярных встреч министров энергетики 1-2 раза в год, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам после встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

"Мы считаем, что, действительно, эта площадка, на которой консолидировались страны ОПЕК и не ОПЕК, она также могла бы продолжать свою работу по окончании действия соглашения по сокращению добычи. Мы думаем, в каком формате это будет - не комитет в узком составе, может быть это будет министерская встреча, которая будет проходить также один раз или два раза в год, включая страны ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал А.Новак.

"Мы поручили такие предложения подготовить, и на очередном заседании мониторингового комитета мы услышим эти предложения, чтобы на министерской встрече в ноябре это обсудить", - добавил А.Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]