Сотрудничество ОПЕК и не-ОПЕК может проходить после сделки на уровне встреч министров 1-2 раза в год

Сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК после завершения срока сделки по сокращению добычи может проходить на уровне регулярных встреч министров энергетики 1-2 раза в год, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам после встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

"Мы считаем, что, действительно, эта площадка, на которой консолидировались страны ОПЕК и не ОПЕК, она также могла бы продолжать свою работу по окончании действия соглашения по сокращению добычи. Мы думаем, в каком формате это будет - не комитет в узком составе, может быть это будет министерская встреча, которая будет проходить также один раз или два раза в год, включая страны ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал А.Новак.

"Мы поручили такие предложения подготовить, и на очередном заседании мониторингового комитета мы услышим эти предложения, чтобы на министерской встрече в ноябре это обсудить", - добавил А.Новак.