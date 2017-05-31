SOCAR Turkiye Enerji планирует строительство новой электростанции в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji ("дочка" Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) планирует построить в Турции новую электростанцию, сообщил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов журналистам в среду.
«Ранее мы планировали строительство когенерационного подразделения Petkojen на территории турецкого нефтехимического комплекса Petkim. Однако, проект в его первоначальном виде осуществлен не будет, но мы планируем построить крупный электрический комплекс для обеспечения электроэнергией НПЗ STAR и нефтехимический комплекс Petkim», - отметил З.Гахраманов.
По его словам, новая станция будет работать «скорее всего», на природном газе. «К настоящему времени дизайн и инжиниринг проекта уже завершены. Мы рассчитываем в середине 2017 года объявить тендер и начать строительство данного энергообъекта», - сказал он, не уточняя мощность комплекса.
Как сообщалось, SOCAR Turkiye Enerji планировала осуществить поэтапное строительство когенерационного подразделения Petkojen. Предполагалось, что Petkojen будет работать на дешевом импортном угле для производства пара и электроэнергии, что позволило бы сэкономить 30% расходов на энергоресурсы. Ввод станции в эксплуатацию должен был обеспечить электроэнергией нефтехимический комплекс Petkim и НПЗ "STAR", и позволил бы компании продавать часть электроэнергии населению Измира.
Проектная мощность данной станции планировалась в 293 МВт электроэнергии и 1700 тонн/час пара. Проект оценивался в $670 млн.
З.Гахраманов также сообщил, что в сентябре 2017 года SOCAR Turkiye Enerji планирует полностью ввести в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 51 МВт на полуострове Петким.
"В настоящее время 14 из 17 турбин станции уже установлены, протестированы и запущены. Оставшиеся три турбины будут запущены до конца лета, и уже в сентябре станция заработает на полную мощность», - отметил он.
Как сообщалось, стоимость проекта строительства ветряной электростанции на полуострове Петким составляет 54 млн евро. Реализация данного проекта позволит на 20% увеличит суммарную мощность производства электроэнергии комплексом Petkim.
Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) является владельцем контрольного (51%) пакета акций нефтехимического комплекса Турции «Petkim Petrokimya Holding».
Н.Аббасова
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