Бывший учитель открыл стрельбу в одной из школ Саудовской Аравии, есть жертвы - СМИ

Два учителя погибли в результате стрельбы в частной школе в Эр-Рияде, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, стрельбу в школе открыл бывший учитель, выходец из Ирака. Отмечается, что в момент инцидента учащихся в школе не было.

В свою очередь, как сообщило посольство США, преступник по-прежнему находится в здании школы, в то время как полиция проводит операцию по его нейтрализации.

Отмечается, школа закрыта на летние каникулы, которые начались в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.