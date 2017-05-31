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Дальнее зарубежье 31.05.2017 17:08

Бывший учитель открыл стрельбу в одной из школ Саудовской Аравии, есть жертвы - СМИ

Два учителя погибли в результате стрельбы в частной школе в Эр-Рияде, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, стрельбу в школе открыл бывший учитель, выходец из Ирака. Отмечается, что в момент инцидента учащихся в школе не было.

В свою очередь, как сообщило посольство США, преступник по-прежнему находится в здании школы, в то время как полиция проводит операцию по его нейтрализации.

Отмечается, школа закрыта на летние каникулы, которые начались в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]