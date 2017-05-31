Президент Алиев ввел в строй два новых судна Каспара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии пуска в эксплуатацию новых снабженческих судов Каспийского морского пароходства «Джабраил» и «Губадлы», сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент Государственной Нефтяной компании АР (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев ознакомили И.Алиева с техническими показателями и назначением судов «Губадлы» и «Джабраил».

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, используемые на морских объектах SOCAR.

Одно из новых судов будет использоваться на платформах НГДУ «28 Мая», а второе – на платформе месторождения "Умид", разрабатываемых SOCAR.

Р.Бабаев