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ТЭК 31.05.2017 17:03

Президент Алиев ввел в строй два новых судна Каспара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии пуска в эксплуатацию новых снабженческих судов Каспийского морского пароходства «Джабраил» и «Губадлы», сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент Государственной Нефтяной компании АР (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев ознакомили И.Алиева с техническими показателями и назначением судов «Губадлы» и «Джабраил».

Было отмечено, что оба судна заменят старые суда, используемые на морских объектах SOCAR.

Одно из новых судов будет использоваться на платформах НГДУ «28 Мая», а второе – на платформе месторождения "Умид", разрабатываемых SOCAR.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]