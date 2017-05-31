Президент Молдавии и Партия социалистов возглавляют рейтинг доверия граждан - опрос

Согласно результатам соцопроса в Молдавии, в случае выборов в парламент в ближайшее время пророссийская Партия социалистов получила бы большинство голосов.
Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные в среду Ассоциацией социологов и демографов Молдавии (АСДМ), если бы в ближайшее воскресенье в стране состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ).
ПСРМ набрала бы 53,1% голосов определившихся избирателей, PAS - 20,6%, ДПМ - 9,8%. Вопрос попадания в парламент для еще двух партий находится в переделах социологической погрешности. Так, партия "Платформа достоинство и правда" набирает 5,6%, а "Наша партия" (НП) - 5,1% при избирательном пороге в 6%.
Рейтинг доверия уверенно возглавляет президент Игорь Додон с 55,6%. За ним следует лидер PAS Майя Санду - 21,2%, председатель DA Андрей Нэстасе - 4,9%, лидер НП Ренато Усатый - 4,3% и председатель ДПМ Владимир Плахотнюк - 4,1%. Рейтинг доверия премьер-министра Павла Филипа составляет 2,2%, а спикера парламента Андриана Канду - 1,6%.
В выборах бы приняло участие порядка 56% населения, 29% - возможно, пришли бы на избирательные участки, а 8% - точно не пойдут голосовать.
На вопрос об интеграционном векторе страны 36% поддержали Евросоюз, 39% - Евразийский экономический союз, а 24% не смогли определиться с выбором. Исследование проведено в рамках опроса "Восприятие населением роли СМИ в демократизации молдавского общества". Он состоялся 10-28 мая. В опросе приняло участие 1172 респондента из 79 населенных пунктов, за исключением Приднестровья, его погрешность 3%.
Опрос был проведен в мае-апреле среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов, он является самым "массовым" за все время проведения различных опросов; погрешность составляет 1%. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии.
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