Путин приветствует предстоящее подписание соглашения о новом химкомплексе в Татарстане

Президент России Владимир Путин приветствует предстоящее подписание соглашение между Татарстаном и Баварией о строительстве германской Linde нового химического комплекса по производству полимеров на базе "Нижнекамскнефтехима", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в среду.

Соглашение будет пописано 2 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Подписывать документ будут президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

"Наш президент поприветствует и Рустама Минниханова, и премьер-министра Баварии, с которым в него сложились очень тесные рабочие контакты, - сказал Ю.Ушаков.