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СНГ 31.05.2017 18:01

Путин приветствует предстоящее подписание соглашения о новом химкомплексе в Татарстане

Президент России Владимир Путин приветствует предстоящее подписание соглашение между Татарстаном и Баварией о строительстве германской Linde нового химического комплекса по производству полимеров на базе "Нижнекамскнефтехима", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в среду.

Соглашение будет пописано 2 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Подписывать документ будут президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

"Наш президент поприветствует и Рустама Минниханова, и премьер-министра Баварии, с которым в него сложились очень тесные рабочие контакты, - сказал Ю.Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, БАВАРИЯ, ТАТАРСТАН, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]