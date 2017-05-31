Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 32° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 27°

СНГ 31.05.2017 18:12

Россия поддерживает шаги африканских стран по урегулированию конфликтов, готова расширять сотрудничество - Лавров

Россия поддерживает усилия африканских стран по урегулированию конфликтов, в том числе путем создания их собственного миротворческого потенциала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем усилия африканцев по предотвращению и урегулированию конфликтов, включая создание собственного миротворческого потенциала", - сказал С.Лавров на приёме по случаю Дня Африки.

Он отметил, что Москва поддерживает принцип "африканским проблемам - африканское решение".

Министр добавил, что Россия готова расширять сотрудничество со странами Африки "в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, пиратством".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФРИКА, КОНФЛИКТЫ


Похожие новости


Лавров заявляет о нелегитимности военного удара США на юге Сирии Трамп встретится с Лавровым в среду - Белый дом Лавров и Тиллерсон проведут переговоры в Вашингтоне Лавров отправится на Аляску для участия в министерской встрече Арктического совета Россия активно продвигает начало работы над Конституцией Сирии - Лавров Лавров с коллегами по ШОС обсудит в Астане документы, планируемые к рассмотрению на июньском саммите Организации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]