Россия поддерживает шаги африканских стран по урегулированию конфликтов, готова расширять сотрудничество - Лавров

Россия поддерживает усилия африканских стран по урегулированию конфликтов, в том числе путем создания их собственного миротворческого потенциала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем усилия африканцев по предотвращению и урегулированию конфликтов, включая создание собственного миротворческого потенциала", - сказал С.Лавров на приёме по случаю Дня Африки.

Он отметил, что Москва поддерживает принцип "африканским проблемам - африканское решение".

Министр добавил, что Россия готова расширять сотрудничество со странами Африки "в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, пиратством".