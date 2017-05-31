Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 32° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 27°

СНГ 31.05.2017 18:27

"На полях" ПМЭФ пройдет краткая встреча Путина с премьером Иракского Курдистана - Песков

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Петербургского международного экономического форума проведет краткую встречу с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Совершенно краткая встрече с премьер-министром Курдского автономного района Республики Ирак Нечирваном Барзани", - сказал он на брифинге журналистам.

По его словам, стороны обсудят торгово-экономические вопросы, а также борьбу с терроризмом в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАК, КУРДИСТАН


Похожие новости


Путин побеседовал по телефону с президентом Словении и венгерским премьером - Кремль Встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется - Песков Путин встретится со спецпосланником нового президента Южной Кореи Путин поздравляет Рухани с победой на выборах в Иране, подтверждает готовность к работе по развитию двустороннего партнерства - кремль Путин подведет итоги весенней серии военных совещаний Путин усматривает политическую шизофрению в обвинениях в выдаче секретов России, выдвинутых против Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]