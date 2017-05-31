"На полях" ПМЭФ пройдет краткая встреча Путина с премьером Иракского Курдистана - Песков

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Петербургского международного экономического форума проведет краткую встречу с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Совершенно краткая встрече с премьер-министром Курдского автономного района Республики Ирак Нечирваном Барзани", - сказал он на брифинге журналистам.

По его словам, стороны обсудят торгово-экономические вопросы, а также борьбу с терроризмом в Сирии.