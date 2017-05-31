Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy

Вышел в свет юбилейный 100-тый выпуск журнала Caspian Energy, который был представлен и вручен Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву на открытии международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas 2017, которая является главным событием для представителей нефтегазовой отрасли, осуществляющих свою деятельность в каспийско-черноморском регионе. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.
Основным акцентом данного номера стал рейтинг инвестиционной активности компаний на Каспии. Согласно рейтингу, SOCAR занял первые позиции в рейтинге компаний, ведущих разработку месторождений как в азербайджанском секторе Каспия, так и на всем пространстве каспийского бассейна. Казахстанская национальная компания Казмунайгаз стала лидером инвестиционного рейтинга в проектах разведки и разработки перспективных площадей на Каспии. Компания ЛУКОЙЛ – лидер рейтинга в российском секторе Каспия.
В связи свыпуском 100-го журнала Caspian Energy и 15-ти летним юбилеем Caspian European Club, в данном выпуске журнала, были опубликованы обращения и поздравления Президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович и Вице-президента Европейской Комиссии по энергетическому союзу Мароша Шевчовича.
Кроме того в журнале Caspian Energy были опубликованы эксклюзивные интервью министра энергетики Азербайджанской Республики Натига Алиева, Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Владимира Беккера, Председателя ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» Джавида Гурбанова, а также материалы к выставке и конференции Caspian Oil & Gas, статья о диверсификации бизнес-портфеля SOCAR, интервью генерального директора ПО «Азнефть» SOCAR Дашгына Искендерова, директора Нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева SOCAR Эльмана Исмайлова и материалы о деятельности Треста КБР, Транспортного управления SOCAR, Bilgah Beach Hotel.
Caspian Energy распространяется в 50 странах мира. На протяжении 18 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров стран СНГ и ЕС, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов.
По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.
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