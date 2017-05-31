МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Генеральный директорат гражданской авиации (ГДГА) Турции договорились о сотрудничестве в области летной годности, отмечается в сообщении комитета.

«МАК и ГДГА Турции во вторник в Баку подписали Меморандум о взаимопонимании в области летной годности. Подписание документа состоялось в штаб-квартире Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства», - отмечается в информации.

По данным МАК, меморандум стал результатом длительной работы по взаимному изучению стандартов и процедур сторон, направленных на обеспечение безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Документ предусматривает укрепление и развитие сотрудничества между сторонами в этой сфере.

«Меморандум закрепляет намерение сторон подписать рабочие процедуры по сертификации воздушных судов, подготовка которых ведётся Авиарегистром МАК и Департаментом лётной годности ГДГА Турции. В частности, это позволит реализовать поставки российских вертолётов Ка-32А11ВС в Турцию, заинтересованность в которых была ещё раз подтверждена турецкой стороной», - подчеркивается в сообщении.

Вертолёт Ка-32А11ВС имеет действующий сертификат Авиарегистра МАК и EASA, благодаря чему успешно эксплуатируется во многих странах Европы и мира. Особенно востребован в последнее время его «противопожарный» вариант.

Н.Аббасова