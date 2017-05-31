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Транспорт и связь 31.05.2017 17:24

МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Генеральный директорат гражданской авиации (ГДГА) Турции договорились о сотрудничестве в области летной годности, отмечается в сообщении комитета.

«МАК и ГДГА Турции во вторник в Баку подписали Меморандум о взаимопонимании в области летной годности. Подписание документа состоялось в штаб-квартире Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства», - отмечается в информации.

По данным МАК, меморандум стал результатом длительной работы по взаимному изучению стандартов и процедур сторон, направленных на обеспечение безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Документ предусматривает укрепление и развитие сотрудничества между сторонами в этой сфере.

«Меморандум закрепляет намерение сторон подписать рабочие процедуры по сертификации воздушных судов, подготовка которых ведётся Авиарегистром МАК и Департаментом лётной годности ГДГА Турции. В частности, это позволит реализовать поставки российских вертолётов Ка-32А11ВС в Турцию, заинтересованность в которых была ещё раз подтверждена турецкой стороной», - подчеркивается в сообщении.

Вертолёт Ка-32А11ВС имеет действующий сертификат Авиарегистра МАК и EASA, благодаря чему успешно эксплуатируется во многих странах Европы и мира. Особенно востребован в последнее время его «противопожарный» вариант.

Н.Аббасова

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Тэги: МАК, ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]