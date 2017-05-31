И.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока уходит в отставку

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс подтвердил, что уходит в отставку.

"Что касается моей отставки, это было решение личного характера, которое я принял более года назад, когда возвращался из Багдада и решил, что хочу заниматься другими делами после государственной службы", - сказал журналистам С.Джонс, которого цитирует госдепартамент США.

"Я был рад служить предыдущей администрации. Я был рад служить нынешней администрации в течение этого периода. Это просто личное решение, и я старался избегать любого внимания со стороны средств массовой информации к этому вопросу, потому что не хотел, чтобы это ошибочно связывалось с чем-то другим" - подчеркнул 57-летний дипломат.

Ранее он был послом США в Ираке и Иордании.

С.Джонс принимал участие в последнем, четвертом, раунде переговоров между делегациями правительства Сирии и вооруженной оппозиции 3-4 мая в Астане. Он стал самым высокопоставленным американским дипломатом, представлявшим США на астанинских переговорах. Ранее в них участвовал посол США.