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СНГ 31.05.2017 19:14

Планируется к подписанию десяток российско-индийских документов, в том числе в сфере атомной энергетики - Ушаков

Порядка десяти документов межправительственного характера планируется подписать в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 1 июня в Санкт-Петербурге, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Подготовка к нему (к визиту - ИФ) ведется давно, поэтому мы ожидаем, что будет подписание солидного пакета документов в сферах атомной энергетики, промышленности, инноваций и культуры. Сейчас список прорабатывается, но мы ожидаем, что будет подписано где-то десять документов", - сказал он журналистам.

Ю.Ушаков подчеркнул, что все планируемые к подписанию документы будут носить межправительственный характер.

Кроме того, по его словам, по итогам переговоров будет принята Санкт-Петербургская декларация России и Индии, в которой будут изложены шаги, реализация которых позволит расширить двустороннее взаимодействие России и Индии в различных сферах.

Ю.Ушаков отметил, что визит Н.Моди приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму и "это подчеркивает стремление индийской стороны поднять уровень торгово-экономического взаимодействия между нашими странами".

Помощник президента заметил, что российскую сторону волнует снижение российско-индийского товарооборота, который в минувшем году составил $7,7 млрд.

"Поэтому предусматривается активное участие индийских бизнесменов в питерском форуме", - сказал Ю.Ушаков, добавив, что на форуме будет представлено 30 компаний из Индии, работающих в таких отраслях, как энергетика, строительство, авиастроение, автомобилестроение и фармацевтика.

Ю.Ушаков рассказал, что В.Путин и индийский премьер по итогам переговоров также проведут встречу с российским и индийским бизнесом, на которой будут присутствовать 50 представителей компаний из обоих государств.

Говоря о повестке дня переговоров, Ю.Ушаков рассказал, что лидеры обменяются мнениями по таким вопросам, как борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки с акцентом на сирийское урегулирование, Афганистан, проблема Корейского полуострова.

По словам помощника российского лидера сначала В.Путин и Н.Моди побеседуют в узком составе, после чего пройдут официальные переговоры с участием министров. Ю.Ушаков рассказал, что с российской стороны будут вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава МИД Сергей Лавров, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, глава Минпромторга Денис Мантуров, Минэнерго - Александр Новак, Минфина - Антон Силуанов и Минэкономразвития - Максим Орешкин, а также глава "Росатома" Алексей Лихачев.

После переговоров и подписания документов оба лидера сделают заявление для прессы, а вечером побеседуют тет-а-тет за ужином.

2 июня Н.Моди вместе с В.Путиным выступит на пленарном заседании форума.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТОВКА


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