Решение суда по иску Усманова будет обжаловано, заявляет Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обжалуют решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Алишера Усманова.

"Мы не сомневались в этом решении суда. На это решение, словами самого Алишера Бурхановича, плевать. Мы обжалуем это решение суда", - заявил А.Навальный журналистам в Люблинском суде Москвы.

Он также добавил, что, несмотря на решение любое апелляционной инстанции, опровергать информацию оппозиционер не собирается.

Ранее Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск А.Усманова к оппозиционеру и ФБК и обязал их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - огласила решение судья Марина Васина.

"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети Интернет указанную информацию и видеоролики в течении 10 дней с момента вступления решения в законную силу", - говорится в решении суда.

Там отмечается, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трёх месяцев.

А.Усманов обратился в районный суд 12 апреля с иском к А.Навальному и ФБК.

В своем исковом заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности.