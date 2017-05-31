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Регион 31.05.2017 19:48

Иран отказывается от проекта по запуску человека в космос

Иранское космическое агентство отменяет проект по запуску человека в космос из-за слишком больших расходов, сообщило в среду местное агентство ИЛНА со ссылкой на заместителя главы организации Мохаммада Хомаюна Садра.

В 2013 году Иран произвел успешный запуск космического аппарата с обезьяной на борту.

Запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировался на 2018 год и должен был обойтись стране в $15-20 млрд.

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Тэги: ИРАН, КОСМОС, ПРОЕКТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]