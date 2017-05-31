Казахстан и Россия обсудили проблемы биобезопасности

В Астане и Алматы состоялись очередные казахстанско-российские консультации по вопросам биобезопасности на межведомственном уровне, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно ситуации в мире в сфере биологический безопасности, возможных угроз разработки и применения такого вида оружия массового уничтожения негосударственными акторами, а также обсуждены вопросы вспышек инфекционных заболеваний, говорится в распространенной в среду информации внешнеполитического ведомства.
Посол по особым поручениям МИД Казахстана Ерболат Сембаев, возглавлявший казахстанскую делегацию, отметил, что проблема обеспечения биобезопасности является особенно актуальной в современной международной повестке дня ввиду сохраняющейся угрозы распространения оружия массового уничтожения.
Он подчеркнул, что биобезопасность Казахстана, России, других стран региона неразделима. Казахстан выступает за многостороннее сотрудничество в деле ядерного, химического и биологического нераспространения, отмечается в пресс-релизе.
В рамках консультаций в среду члены российской делегации во главе с директором департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаилом Ульяновым ознакомились с ходом подготовки к сдаче в эксплуатацию Центральной референц-лаборатории в Алматы (ЦРЛ).
"Российская делегация ознакомилась с тем, как организована работа ЦРЛ и дала высокую оценку проведенному визиту и степени транспарентности", - говорится в сообщении.
Отвечая на вопросы СМИ о перспективах казахстанско-российского сотрудничества в области биобезопасности, М.Ульянов отметил, что Казахстан известен своей приверженностью режимам нераспространения оружия массового уничтожения.
"Мы активно работаем и на международной арене в рамках Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Мы выдвинули целый ряд инициатив и мне приятно отметить, что Казахстан активно поддержал большинство из них", - добавил российский дипломат.
Построенная в рамках казахстанско-американского сотрудничества ЦРЛ является современной лабораторией третьего уровня защиты на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных исследований имени М.Айкимбаева Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана (КНЦКЗИ). В лаборатории будут сконцентрированы и надежно защищены от внешнего проникновения коллекции особо опасных патогенов. ЦРЛ позволит оперативно реагировать на угрозы в сфере биобезопасности и укрепит потенциал Казахстана в реагировании на вспышки особо опасных инфекций. Лаборатория уникальна по сейсмоустойчивости, физической защите и современному оборудованию.
Вашингтон готов помогать Баку и Еревану в урегулировании карабахского конфликта – американский посол в Азербайджане
ВС Азербайджана перехватили в зоне карабахского конфликта устройство видеонаблюдения армянских военных
Баку остается для Лондона приоритетным партнером по многим направлениям – посол Великобритании в Азербайджане
Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю
Счетпалата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета
МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»