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СНГ 31.05.2017 20:14

Казахстан и Россия обсудили проблемы биобезопасности

В Астане и Алматы состоялись очередные казахстанско-российские консультации по вопросам биобезопасности на межведомственном уровне, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно ситуации в мире в сфере биологический безопасности, возможных угроз разработки и применения такого вида оружия массового уничтожения негосударственными акторами, а также обсуждены вопросы вспышек инфекционных заболеваний, говорится в распространенной в среду информации внешнеполитического ведомства.

Посол по особым поручениям МИД Казахстана Ерболат Сембаев, возглавлявший казахстанскую делегацию, отметил, что проблема обеспечения биобезопасности является особенно актуальной в современной международной повестке дня ввиду сохраняющейся угрозы распространения оружия массового уничтожения.

Он подчеркнул, что биобезопасность Казахстана, России, других стран региона неразделима. Казахстан выступает за многостороннее сотрудничество в деле ядерного, химического и биологического нераспространения, отмечается в пресс-релизе.

В рамках консультаций в среду члены российской делегации во главе с директором департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаилом Ульяновым ознакомились с ходом подготовки к сдаче в эксплуатацию Центральной референц-лаборатории в Алматы (ЦРЛ).

"Российская делегация ознакомилась с тем, как организована работа ЦРЛ и дала высокую оценку проведенному визиту и степени транспарентности", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы СМИ о перспективах казахстанско-российского сотрудничества в области биобезопасности, М.Ульянов отметил, что Казахстан известен своей приверженностью режимам нераспространения оружия массового уничтожения.

"Мы активно работаем и на международной арене в рамках Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Мы выдвинули целый ряд инициатив и мне приятно отметить, что Казахстан активно поддержал большинство из них", - добавил российский дипломат.

Построенная в рамках казахстанско-американского сотрудничества ЦРЛ является современной лабораторией третьего уровня защиты на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных исследований имени М.Айкимбаева Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана (КНЦКЗИ). В лаборатории будут сконцентрированы и надежно защищены от внешнего проникновения коллекции особо опасных патогенов. ЦРЛ позволит оперативно реагировать на угрозы в сфере биобезопасности и укрепит потенциал Казахстана в реагировании на вспышки особо опасных инфекций. Лаборатория уникальна по сейсмоустойчивости, физической защите и современному оборудованию.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БИОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]