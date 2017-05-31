Счетпалата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета

Счетная палата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета, сказал глава палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в среду.

«Учитывая, что в 2016 году доходы по некоторым источникам в разы превышали прогнозы, а по некоторым прогнозы были не выполнены, а также с учетом поступления средств из источников, не прогнозируемых ранее, Счетная палата считает целесообразным расширение потенциальной базы доходов госбюджета, усиление с этой целью нормативно-правовой базы, активизацию мер по улучшению отчетности и администрированию», - сказал В.Гюльмамедов.

По его словам, доходы госбюджета в 2016 году были исполнены на 104,1%, что является самым высоким показателем, начиная с 2008 года.

«Цели в рамках бюджетно-налоговой политики, главным образом, в 2016 году были выполнены. Из 11 приоритетных направлений, охватывающих доходы, по некоторым цели были достигнуты не в полной мере. Выплата дивидендов госпредприятий в госбюджет была в 8,6 раза ниже прогноза, от приватизации госимущества – 3,2 раза, доля доходов от аренды государственных земель не выросла по сравнению с 2015 годом», - сказал В.Гюльмамедов.

А.Ахундов