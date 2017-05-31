Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю

Деловой центр Азербайджана в Астрахани планируется построить к октябрю, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Планируется построить пятиэтажный центр площадью 3,7 тыс. кв. метров. Центр станет местом установления прямых контактов и площадкой для организации встреч представителей деловых кругов, ведения переговоров и совершения сделок", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, общий объем инвестиций в строительство составит 208,7 млн рублей. Строительство началось в декабре 2016 года.

Согласно проекту, на первом этаже здания делового центра будет расположен выставочный зал для азербайджанских товаров площадью 593 кв. метров. Второй этаж предназначен для организации работы бизнеса. На нем предусмотрено семь офисов общей площадью 313 кв. метров. Для проведения переговоров, совещаний, конференций, презентаций продукции, семинаров по обмену опытом на втором этаже предусмотрен конференц-зал площадью 220 кв. метров. На четвертом разместится ресторан общей площадью 615 кв. метров и три гостиничных номера, на пятом - еще 18 гостиничных номеров, предназначенных для проживания представителей бизнеса из Азербайджана и участников выставок.

"Инвестором проекта является частная компания - ООО "Мечта". Ему присвоен статус "особо важный инвестиционный проект", что позволит воспользоваться инвестиционными преференциями", - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что этот деловой центр станет вторым в России. Первый - центральный - возводится в Москве.