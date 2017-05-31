Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9016 RUR   0.03 GBR   2.1805 TRY   0.4798

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.66 Brent   51.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 32° Завтра 18° 24° 2 Июн 18° 26° 3 Июн 18° 27°

Бизнес и законодательство 31.05.2017 18:33

Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю

Деловой центр Азербайджана в Астрахани планируется построить к октябрю, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Планируется построить пятиэтажный центр площадью 3,7 тыс. кв. метров. Центр станет местом установления прямых контактов и площадкой для организации встреч представителей деловых кругов, ведения переговоров и совершения сделок", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, общий объем инвестиций в строительство составит 208,7 млн рублей. Строительство началось в декабре 2016 года.

Согласно проекту, на первом этаже здания делового центра будет расположен выставочный зал для азербайджанских товаров площадью 593 кв. метров. Второй этаж предназначен для организации работы бизнеса. На нем предусмотрено семь офисов общей площадью 313 кв. метров. Для проведения переговоров, совещаний, конференций, презентаций продукции, семинаров по обмену опытом на втором этаже предусмотрен конференц-зал площадью 220 кв. метров. На четвертом разместится ресторан общей площадью 615 кв. метров и три гостиничных номера, на пятом - еще 18 гостиничных номеров, предназначенных для проживания представителей бизнеса из Азербайджана и участников выставок.

"Инвестором проекта является частная компания - ООО "Мечта". Ему присвоен статус "особо важный инвестиционный проект", что позволит воспользоваться инвестиционными преференциями", - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что этот деловой центр станет вторым в России. Первый - центральный - возводится в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АСТРАХАНЬ, ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]