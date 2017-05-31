Баку остается для Лондона приоритетным партнером по многим направлениям – посол Великобритании в Азербайджане

Великобритания остается самым крупным инвестором в экономику Азербайджана​, заявила британский посол в Баку Кэрол Крофтс в среду.

"Великобритания остается самым крупным внешним инвестором Азербайджана​. Более 400 британских компаний осуществляют деятельность в Азербайджане. И это не предел, т.к. мы имеем большой потенциал для расширения этого сотрудничества", - сказала К.Крофтс на совместном приеме посольств США и Великобритании в Баку в рамках нефтегазовой выставки и конференции Caspian&Gas 2017.

По ее словам, Азербайджан остается приоритетной страной для Великобритании, начиная от сотрудничества в сфере кибербезопасности и заканчивая сферой спорта.

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, в свою очередь, отметила, что Вашингтон поддерживает реализацию проекта "Южный газовый коридор", который принесет пользу не только экономике Азербайджана, но и обеспечит энергетическую безопасность на глобальном уровне.

"Мы поддерживаем роль Азербайджана в качестве глобального игрока в мировой энергетической безопасности", - добавила представитель Госдепа.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде