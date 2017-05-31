Баку остается для Лондона приоритетным партнером по многим направлениям – посол Великобритании в Азербайджане

Великобритания остается самым крупным инвестором в экономику Азербайджана, заявила британский посол в Баку Кэрол Крофтс в среду.
"Великобритания остается самым крупным внешним инвестором Азербайджана. Более 400 британских компаний осуществляют деятельность в Азербайджане. И это не предел, т.к. мы имеем большой потенциал для расширения этого сотрудничества", - сказала К.Крофтс на совместном приеме посольств США и Великобритании в Баку в рамках нефтегазовой выставки и конференции Caspian&Gas 2017.
По ее словам, Азербайджан остается приоритетной страной для Великобритании, начиная от сотрудничества в сфере кибербезопасности и заканчивая сферой спорта.
Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, в свою очередь, отметила, что Вашингтон поддерживает реализацию проекта "Южный газовый коридор", который принесет пользу не только экономике Азербайджана, но и обеспечит энергетическую безопасность на глобальном уровне.
"Мы поддерживаем роль Азербайджана в качестве глобального игрока в мировой энергетической безопасности", - добавила представитель Госдепа.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Ф.Исазаде
Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю
Счетпалата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета
МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
СБ ООН осудил теракт в афганской столице, соболезнует народу и правительству страны
Президент Эстонии благодарна США за военную поддержку
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»