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Карабахский конфликт 31.05.2017 19:06

ВС Азербайджана перехватили в зоне карабахского конфликта устройство видеонаблюдения армянских военных

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана захватили специальным способом устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций армянских военных, расположенной на линии противодействия армяно-азербайджанских войск

"Подразделениями ВС Азербайджана специальным способом было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенной на линии противодействия армяно-азербайджанских войск", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе предварительного расследования установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

"Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]