ВС Азербайджана перехватили в зоне карабахского конфликта устройство видеонаблюдения армянских военных

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана захватили специальным способом устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций армянских военных, расположенной на линии противодействия армяно-азербайджанских войск

"Подразделениями ВС Азербайджана специальным способом было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенной на линии противодействия армяно-азербайджанских войск", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе предварительного расследования установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

"Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Ахундов