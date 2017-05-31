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Дальнее зарубежье 31.05.2017 20:32

В теракте в Кабуле получили ранения 7 граждан США - СМИ

Семь граждан США, некоторые из которых являются федеральными служащими, получили ранения в теракте, произошедшем в Кабуле в среду, сообщает "Си-Эн-Эн".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза.

По последним данным американских СМИ, число погибших достигло 90 человек, 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]