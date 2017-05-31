В теракте в Кабуле получили ранения 7 граждан США - СМИ

Семь граждан США, некоторые из которых являются федеральными служащими, получили ранения в теракте, произошедшем в Кабуле в среду, сообщает "Си-Эн-Эн".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец. Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза.

По последним данным американских СМИ, число погибших достигло 90 человек, 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.