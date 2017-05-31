Президент Эстонии благодарна США за военную поддержку

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила благодарность США за военную поддержку.

"Эстония высоко оценивает трансатлантические отношения и благодарна Соединенным штатам Америки за военную помощь, которая важна для обеспечения безопасности всей Европы", - сказала она на встрече в среду в Таллине с командующим 6-м флотом США, начальником ВМС США в Европе и Африке адмиралом Мишель Новард (Michelle Howard).

Стороны обсудили вопросы безопасности на южном и северном флангах Европы и роль альянса в его обеспечении.

Были также рассмотрены вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом.

М.Ховард встретилась также с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna), командующим силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) и женщинами-военнослужащими Эстонии.

Адмирал примет участие в открытии киберучений CYCON.