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Дальнее зарубежье 31.05.2017 20:50

Президент Эстонии благодарна США за военную поддержку

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила благодарность США за военную поддержку.

"Эстония высоко оценивает трансатлантические отношения и благодарна Соединенным штатам Америки за военную помощь, которая важна для обеспечения безопасности всей Европы", - сказала она на встрече в среду в Таллине с командующим 6-м флотом США, начальником ВМС США в Европе и Африке адмиралом Мишель Новард (Michelle Howard).

Стороны обсудили вопросы безопасности на южном и северном флангах Европы и роль альянса в его обеспечении.

Были также рассмотрены вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом.

М.Ховард встретилась также с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna), командующим силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) и женщинами-военнослужащими Эстонии.

Адмирал примет участие в открытии киберучений CYCON.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]