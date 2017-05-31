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Дальнее зарубежье 31.05.2017 21:20

СБ ООН осудил теракт в афганской столице, соболезнует народу и правительству страны

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористический акт в Кабуле, назвав его "чудовищным и подлым".

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищный и подлый теракт, совершенный 31 мая 2017 года в районе Вазир Акбар-Хан в Кабуле, в результате которого погибли и пострадали около 400 человек, почти все они являются гражданскими лицами, в том числе женщины, дети и представители СМИ", - говорится в принятом для прессы заявлении СБ ООН.

Совет выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Совет Безопасности напомнил, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Члены Совбеза "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма".

СБ ООН "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета активно сотрудничать с правительством Афганистана и всеми другими соответствующими органами в этой связи".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

По последним данным американских СМИ, число погибших достигло 90 человек, 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.

Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Однако, по данным американской стороны, КПП не позволил водителю грузовика подъехать ближе и привести в действие взрывное устройство в непосредственной близости от посольств.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]