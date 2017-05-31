СБ ООН осудил теракт в афганской столице, соболезнует народу и правительству страны

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористический акт в Кабуле, назвав его "чудовищным и подлым".
"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищный и подлый теракт, совершенный 31 мая 2017 года в районе Вазир Акбар-Хан в Кабуле, в результате которого погибли и пострадали около 400 человек, почти все они являются гражданскими лицами, в том числе женщины, дети и представители СМИ", - говорится в принятом для прессы заявлении СБ ООН.
Совет выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.
Совет Безопасности напомнил, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.
Члены Совбеза "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма".
СБ ООН "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета активно сотрудничать с правительством Афганистана и всеми другими соответствующими органами в этой связи".
Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.
По последним данным американских СМИ, число погибших достигло 90 человек, 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.
Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Однако, по данным американской стороны, КПП не позволил водителю грузовика подъехать ближе и привести в действие взрывное устройство в непосредственной близости от посольств.
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