СБ ООН осудил теракт в афганской столице, соболезнует народу и правительству страны

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористический акт в Кабуле, назвав его "чудовищным и подлым".

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили чудовищный и подлый теракт, совершенный 31 мая 2017 года в районе Вазир Акбар-Хан в Кабуле, в результате которого погибли и пострадали около 400 человек, почти все они являются гражданскими лицами, в том числе женщины, дети и представители СМИ", - говорится в принятом для прессы заявлении СБ ООН.

Совет выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Совет Безопасности напомнил, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Члены Совбеза "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов и спонсоров этих предосудительных актов терроризма".

СБ ООН "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета активно сотрудничать с правительством Афганистана и всеми другими соответствующими органами в этой связи".

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

По последним данным американских СМИ, число погибших достигло 90 человек, 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.

Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Однако, по данным американской стороны, КПП не позволил водителю грузовика подъехать ближе и привести в действие взрывное устройство в непосредственной близости от посольств.