Создатель Android Энди Рубин выпустил собственный смартфон

Ведущий разработчик операционной системы Android Энди Рубин, возглавлявший этот проект в период работы в Google, выпустил свой собственный смартфон премиального класса.

Э.Рубин ушел из Google в 2014 году и основал компанию Playground, инвестирующую в новые технологии. В частности она финансирует фирму Essential, выпустившую свой первый продукт - Essential Phone, пишет BBC.

Смартфон, работающий на платформе Android, поступил в продажу в США по цене $699.

Корпус Essential Phone выполнен из титана, а экран занимает практически все пространство передней панели. С оборотной стороны расположены два магнитных разъема для прикрепления различных аксессуаров, таких как, например, внешняя 360-градусная камера, которую также предлагает Essential. На задней панели смартфона имеются сразу две встроенные фотокамеры, что, как ожидается, позволит улучшить качество фотографий, сделанных при слабом освещении.

На передней панели, также как и у фирм-конкурентов, расположена фронтальная камера для съемки селфи или видеозвонков разрешением 8 мегапикселей.

По словам Э.Рубина, титановый корпус нового телефона настолько прочен, что смартфону не требуется футляр.

Эксперты, однако, отмечают, что новому телефону будет трудно прорваться на рынок, где доминируют уже хорошо зарекомендовавшие себя марки.

По данным аналитической компании Gartner, в настоящий момент на рынке мобильных телефонов доминирует Samsung, на долю которого приходится 21% продаж по всему миру; у Apple эта цифра составляет 14%.

Если не брать в расчет китайские компании, выпускающие дешевые модели, небольшим фирмам-производителям практически невозможно конкурировать в этом сегменте, и новому Essential Phone придется в этом смысле непросто, учитывая его высокую розничную цену.

В ходе презентации своего девайса в Калифорнии Э. Рубин отметил, что, по его мнению, на рынке Android-смартфонов есть место еще одному крупному игроку, помимо Samsung, и фирма Essential намеревается им стать, выпустив целую линейку новых продуктов.

Наряду с мобильным телефоном Essential вскоре выпустит в продажу новый голосовой помощник наподобие Alexa компании Amazon или Home от Google.