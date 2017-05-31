Президент Азербайджана сформировал рабгруппу для ускорения создания СЭЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду распорядился сформировать рабочую группу с целью ускорить создание свободных экономических зон (СЭЗ) в стране, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Президент поручил рабочей группе в течение трех месяцев провести экспертизу законопроекта, разработанного в связи с созданием СЭЗ, и подготовить итоговый вариант документа, который будет сбалансированно учитывать законные интересы инвесторов и государства.

Кроме того, рабочая группа должна в течение трех месяцев представить предложения относительно основных условий контрактов, которые будут подписаны с зарубежными компаниями-инвесторами (девелоперами).

Президент И.Алиев главой рабочей группы назначил заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Валеха Алескерова.

В рабочую группу также вошли председатель Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при президенте Азербайджана Инам Керимов, заместитель министра финансов Эмин Гусейнов, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Сахиб Алекперов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, заместитель начальника Государственной миграционной службы Парвиз Мусаев, начальник Береговой охраны Государственной пограничной службы Афган Нагиев, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

А.Ахундов