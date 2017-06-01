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Дальнее зарубежье 01.06.2017 08:49

ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам, 10 солдат погибли

Не менее 10 военнослужащих филиппинской армии стали жертвами бомбового и ракетного удара ВВС страны, нанесенного по ошибке, сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

"Группа военных попала под наш авиаудар. Десять человек погибли", - сообщил министр.

Филиппинские ВВС наносят удары по позициям исламистов, связанных с ИГИЛ.

Причиной нанесения ошибочного удара по своим военным стала недостаточно четкая координация при наведении на цель, признал Д.Лорензана.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, АВИАУДАР, ОШИБКА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]