ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам, 10 солдат погибли

Не менее 10 военнослужащих филиппинской армии стали жертвами бомбового и ракетного удара ВВС страны, нанесенного по ошибке, сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

"Группа военных попала под наш авиаудар. Десять человек погибли", - сообщил министр.

Филиппинские ВВС наносят удары по позициям исламистов, связанных с ИГИЛ.

Причиной нанесения ошибочного удара по своим военным стала недостаточно четкая координация при наведении на цель, признал Д.Лорензана.