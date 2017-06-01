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Дальнее зарубежье 01.06.2017 09:14

Бывший вице-губернатор одной из китайских провинций осужден за коррупцию - СМИ

К пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорен в четверг бывший вице-губернатор южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн, сообщили официальные СМИ Китая.

В приговоре суда города Наньнина, где проходил процесс, указывается, что отставной чиновник в период с 1993 по 2012 год, занимая различные руководящие посты в провинции, получил в общей сложности в виде взяток 98 млн юаней ($14,4 млн), а также злоупотреблял служебным положением.

Осужденный свою вину признал, указывается в сообщениях.

Жесткая борьба с коррупцией, в первую очередь в высших эшелонах партийной, государственной и армейской власти, развернута в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина.

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Тэги: КИТАЙ, ЧИНОВНИК, ВЗЯТКИ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]