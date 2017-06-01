Бывший вице-губернатор одной из китайских провинций осужден за коррупцию - СМИ

К пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорен в четверг бывший вице-губернатор южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн, сообщили официальные СМИ Китая.

В приговоре суда города Наньнина, где проходил процесс, указывается, что отставной чиновник в период с 1993 по 2012 год, занимая различные руководящие посты в провинции, получил в общей сложности в виде взяток 98 млн юаней ($14,4 млн), а также злоупотреблял служебным положением.

Осужденный свою вину признал, указывается в сообщениях.

Жесткая борьба с коррупцией, в первую очередь в высших эшелонах партийной, государственной и армейской власти, развернута в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина.