Бывший вице-губернатор одной из китайских провинций осужден за коррупцию - СМИ

К пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорен в четверг бывший вице-губернатор южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн, сообщили официальные СМИ Китая.
В приговоре суда города Наньнина, где проходил процесс, указывается, что отставной чиновник в период с 1993 по 2012 год, занимая различные руководящие посты в провинции, получил в общей сложности в виде взяток 98 млн юаней ($14,4 млн), а также злоупотреблял служебным положением.
Осужденный свою вину признал, указывается в сообщениях.
Жесткая борьба с коррупцией, в первую очередь в высших эшелонах партийной, государственной и армейской власти, развернута в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина.
Около 30 азербайджанских детей все еще остаются в плену у Армении – глава Госкомитета
Первый вице-спикер парламента Азербайджана обвинил европейских коллег в двойных стандартах
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня имеется более $48 млн.
Президент Алиев принял участие в отправке в море верхних строений платформы «Шах-дениз-2»
Баку поддержит любые меры для стабилизации цен на нефть – глава Минэнерго Азербайджана
Азербайджан рассчитывает к 2021г довести добычу газа до 44,5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»