Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9141 RUR   0.0301 GBR   2.1903 TRY   0.4826

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 26° 3 Июн 18° 27° 4 Июн 17° 26°

Дальнее зарубежье 01.06.2017 09:25

Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН обозначил приоритетные направления своей деятельности

Избранный Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сообщил о шести приоритетных направлениях своей деятельности на будущем посту, сообщает центр новостей Всемирной организации.

31 мая Генеральная Ассамблея ООН без голосования единодушно избрала главу внешнеполитического ведомства Словакии М.Лайчака Председателем 72-й сессии ГА.

"Наша общая цель - добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", - приводит его слова центр новостей.

М.Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Кроме того, он заявил о готовности поддержать усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по реформированию ООН.

Избранный председатель сообщил, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.

Министр иностранных дел Словакии М.Лайчак - выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В его послужном списке - работа в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. М.Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день М.Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее председателя.

Срок председательства главы ГА ООН исчисляется одним годом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Генассамблея ООН соберется в пятницу для обсуждения резолюции по Сирии - чиновник Глава МИД Азербайджана выступит на 71-й сессии Генассамблеи ООН Экс-председатель Генассамблеи ООН Джон Эш скончался на 62-м году жизни Глава МИД Азербайджана отправился в Нью-Йорк для участия в юбилейной сессии Генассамблеи ООН Назарбаев планирует выступить с докладом на сессии Генассамблеи ООН Страны ОДКБ выступят на Генассамблее ООН с совместными заявлениями по размещению оружия в космосе и борьбе с терроризмом - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]