Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН обозначил приоритетные направления своей деятельности

Избранный Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сообщил о шести приоритетных направлениях своей деятельности на будущем посту, сообщает центр новостей Всемирной организации.

31 мая Генеральная Ассамблея ООН без голосования единодушно избрала главу внешнеполитического ведомства Словакии М.Лайчака Председателем 72-й сессии ГА.

"Наша общая цель - добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", - приводит его слова центр новостей.

М.Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Кроме того, он заявил о готовности поддержать усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по реформированию ООН.

Избранный председатель сообщил, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.

Министр иностранных дел Словакии М.Лайчак - выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В его послужном списке - работа в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. М.Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день М.Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее председателя.

Срок председательства главы ГА ООН исчисляется одним годом.