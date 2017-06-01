Саммит ЕС-Китай начнется с неформального ужина лидеров сторон

Саммит Евросоюз-Китай 1-2 июня откроется в четверг вечером в Брюсселе неформальным ужином премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с председателем Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Официальная программа встречи запланирована на пятницу, 2 июня.

Со стороны Евросоюза в ней примут участие Д.Туск и Ж.-К.Юнкер в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем.

Китай будет представлен Ли Кэцяном, государственным советником Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. В коммюнике отмечается, что к ним могут присоединиться другие китайские министры.

Как ожидается, итогом встречи будет принятие совместного заявления лидеров сторон и отдельного заявления по климатическим изменениям и "чистой энергии".

"На полях" саммита ЕС-Китай пройдет двусторонний бизнес-саммит.

В Брюсселе отмечают, что это будет первая встреча сторон на высшем уровне после принятия в июле 2016 года новой стратегии ЕС в отношении Китая, в которой определяется, как обе стороны могли бы использовать свое сотрудничество для долгосрочной выгоды граждан ЕС и Китая. В этом документе также подчеркивается необходимость взаимовыгодных и равноправных отношений между Китаем и ЕС.

Первым пунктом официальной повестки дня саммита являются двусторонние отношения между ЕС и Китаем при особом внимании к торговле и инвестициям, в том числе к переговорам о заключении всеобъемлющего инвестиционного соглашения.

В повестку входит обсуждение сотрудничества в области средств коммуникации. Цель состоит в том, чтобы координировать транспортную политику и определять на основе прозрачности и равных условий проекты, представляющие общий интерес для Европы и Китая.

Ожидается также, что стороны затронут влияние на промышленность ЕС перепроизводства Китая в сталелитейном и других секторах.

С точки зрения Брюсселя, саммит станет возможностью для ЕС вновь подтвердить свою приверженность делу поддержки прав человека и верховенства права как существенной части взаимодействия Евросоюза с Китаем.

Будет подведен итог подготовки к Году туризма ЕС-Китай (2018 год), а также общих мероприятий в области управления океанами.

Во второй пункт повестки вошли глобальные, международные и региональные вопросы. Он включает климатические изменения, экологически чистые виды энергетики, в частности, в свете Парижского соглашения по климату.

Лидеры ЕС и Китая рассмотрят взаимодействие в рамках многостороннего сотрудничества по проблематике миграция и беженцев, G20 и Повестки по устойчивому развитию до 2030 года.

Стороны обсудят сотрудничество в области безопасности и обороны с особым вниманием на поддержание мира в Африке и расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом.

В ходе рабочего обеда, которым в пятницу завершится саммит, обсуждение внешней политики и политики безопасности будет продолжено. Ожидается, что стороны рассмотрят последние события в Сирии, Ливии, на Украине, в КНДР и Южно-Китайском море.