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ТЭК 01.06.2017 08:57

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $4 - до $80 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июня снижена на $4 - до $80 за тонну.

В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 июня снизилась до $12,2 с $12,9 в мае.

Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена уменьшилась до $5,2 с $5,4.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июня составляет $24 за тонну (в мае - $25,2), на темные - $80 за тонну (в мае - $84).

Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась с 1 июня до $24 за тонну (в мае - $25,2), прямогонного (нафта) - до $44 за тонну ($46,2 за тонну).

Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за тонну пошлина обнуляется.

Пошлина на кокс понизилась до $5,2 с $5,4 за тонну.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]