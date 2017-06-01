Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $4 - до $80 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июня снижена на $4 - до $80 за тонну.

В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 июня снизилась до $12,2 с $12,9 в мае.

Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена уменьшилась до $5,2 с $5,4.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июня составляет $24 за тонну (в мае - $25,2), на темные - $80 за тонну (в мае - $84).

Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась с 1 июня до $24 за тонну (в мае - $25,2), прямогонного (нафта) - до $44 за тонну ($46,2 за тонну).

Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за тонну пошлина обнуляется.

Пошлина на кокс понизилась до $5,2 с $5,4 за тонну.