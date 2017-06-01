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Дальнее зарубежье 01.06.2017 10:12

В конгрессе США заинтересовались возможной встречей Сешнса с Кисляком в апреле прошлого года - CNN

Конгресс США проверяет информацию о возможной "дополнительной частной встрече" действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в прошлом году во время президентской кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе и представителей разведки.

По данным источников телеканала, встреча могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне, где на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал со своей первой крупной речью на тему внешней политики.

"Перед выступлением Трампа Дж.Сешнс и посол РФ С.Кисляк приняли участие в небольшом приеме для ограниченного круга лиц с организаторами, дипломатами и другими лицами", - говорится в сообщении.

Конгрессмены, занимающиеся расследованием по России, запрашивают дополнительную информацию, включая график Дж.Сешнса, отмечают источники.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СЕШНС, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]