В конгрессе США заинтересовались возможной встречей Сешнса с Кисляком в апреле прошлого года - CNN

Конгресс США проверяет информацию о возможной "дополнительной частной встрече" действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в прошлом году во время президентской кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе и представителей разведки.

По данным источников телеканала, встреча могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне, где на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал со своей первой крупной речью на тему внешней политики.

"Перед выступлением Трампа Дж.Сешнс и посол РФ С.Кисляк приняли участие в небольшом приеме для ограниченного круга лиц с организаторами, дипломатами и другими лицами", - говорится в сообщении.

Конгрессмены, занимающиеся расследованием по России, запрашивают дополнительную информацию, включая график Дж.Сешнса, отмечают источники.