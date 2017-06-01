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Дальнее зарубежье 01.06.2017 11:00

Трамп выскажется о Парижском соглашении по климату в четверг

Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении относительно Парижского соглашения по климату в четверг вечером по московскому времени.

"Я объявлю о своем решении в отношении Парижского соглашения в 3 часа дня в четверг (22:00 МСК)", - заявил американский президент в своем Твиттере.

"Сделаем Америку снова великой!", - добавил он.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Д.Трамп решил выйти из международного климатического соглашения.

Как сообщило накануне новостное издание Axios со ссылкой на два источника, детали того, как именно США будут выходить из соглашения, прорабатываются небольшой командой сотрудников, включая главу Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта. В частности, им предстоит решить, будут ли США инициировать выход с соблюдением всех формальных моментов, на что может уйти до трех лет, либо же выйдут из него в ускоренном режиме, минуя формальные процедуры.

Ранее С.Прюитт заявлял, что не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме глобального потепления, а также критиковал парижское соглашение по борьбе против изменения климата.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Президент США Д.Трамп во время предвыборной кампании обещал вывести США из этого соглашения.

Только две страны в мире не поддержали соглашение: Сирия и Никарагуа.

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Тэги: США, ТРАМП, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ


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