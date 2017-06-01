Парламент Македонии утвердил кандидатуру Заева на посту премьер-министра

Спикер парламента Македонии официально объявил, что лидер Социал-демократического союза Зоран Заев утвержден на посту премьер-министра.

"Я объявляю, что парламент проголосовал за правительство Македонии", - заявил он.

За З.Заева проголосовали 62 законодателя из 120.

США поздравили Македонию с формированием правительства после длительного политического кризиса. Представитель госдепартамента Хизер Науэрт распространила заявление, в котором подчеркнула, что Вашингтон, "как друг Македонии", надеется на сотрудничество с новым составом правительства и скорейшее проведение всесторонних реформ в стране.