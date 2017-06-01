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Дальнее зарубежье 01.06.2017 10:45

Парламент Македонии утвердил кандидатуру Заева на посту премьер-министра

Спикер парламента Македонии официально объявил, что лидер Социал-демократического союза Зоран Заев утвержден на посту премьер-министра.

"Я объявляю, что парламент проголосовал за правительство Македонии", - заявил он.

За З.Заева проголосовали 62 законодателя из 120.

США поздравили Македонию с формированием правительства после длительного политического кризиса. Представитель госдепартамента Хизер Науэрт распространила заявление, в котором подчеркнула, что Вашингтон, "как друг Македонии", надеется на сотрудничество с новым составом правительства и скорейшее проведение всесторонних реформ в стране.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]