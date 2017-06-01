Трамп считает, что Клинтон перекладывает на всех, кроме себя самой, ответственность за проигрыш на президентских выборах

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон перекладывает ответственность за проигрыш в выборах на всех, кроме себя самой, считает президент США Дональд Трамп.
"Жуликоватая Х.Клинтон теперь винит всех, кроме себя, и не хочет признать, что она была ужасным кандидатом. Нападет на Фейсбук и даже на демократов и на DNC (Национальный комитет демократической партии - ИФ)", - написал он в среду вечером в своем Твиттере.
Между тем, по сообщениям американских СМИ, накануне Х.Клинтон, выступая в Калифорнии, вновь заявила о том, что Россия вмешалась в избирательную кампанию в США при поддержке избирательного штаба Д.Трампа, что помогло последнему выиграть президентские выборы.
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