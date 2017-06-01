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Дальнее зарубежье 01.06.2017 10:26

Трамп считает, что Клинтон перекладывает на всех, кроме себя самой, ответственность за проигрыш на президентских выборах

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон перекладывает ответственность за проигрыш в выборах на всех, кроме себя самой, считает президент США Дональд Трамп.

"Жуликоватая Х.Клинтон теперь винит всех, кроме себя, и не хочет признать, что она была ужасным кандидатом. Нападет на Фейсбук и даже на демократов и на DNC (Национальный комитет демократической партии - ИФ)", - написал он в среду вечером в своем Твиттере.

Между тем, по сообщениям американских СМИ, накануне Х.Клинтон, выступая в Калифорнии, вновь заявила о том, что Россия вмешалась в избирательную кампанию в США при поддержке избирательного штаба Д.Трампа, что помогло последнему выиграть президентские выборы.

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Тэги: США, КЛИНТОН, ТРАМП, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]