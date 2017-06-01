Цены на нефть растут на данных API о падении запасов в США, Brent подорожала до $51,21 за баррель

Цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, поднимаются в четверг на сигналах усилившегося падения запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 поднялась на $0,45 (0,89%) - до $51,21 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $1,48 (2,83%) - до $50,76 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,46 (0,95%) - до $48,78 за баррель. Контракт подешевел на $1,34 (2,7%) - до $48,32 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Цены на нефть завершили падением третий месяц подряд на фоне сомнений инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Brent подешевела в мае на 3,4%, WTI - на 2,1%.
Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей.
Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в четверг. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Platts, запасы нефти в стране уменьшились за неделю на 3,2 млн баррелей.
Согласно последним данным Минэнерго США, добыча нефти в стране составляла в среднем 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), и аналитики Rystad Energy ожидают ее увеличения до 10 млн б/с к концу текущего года.
"Мы видим две основные движущие силы на нефтяном рынке. Со стороны поставок, это перетягивание каната между ОПЕК и американскими производителями сланцевой нефти, со стороны потребления - сдержанные перспективы роста спроса", - цитирует MarketWatch аналитика MV Financial Катрину Лэмб.
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