Евро подорожал к манату до 1,9141 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 июня сохранил на уровне 1,702 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 июня ЦБА определил 1,9141 манат/1EUR (31 мая - 1,9016 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 июня установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (31 мая - 0,03 манат/1RUB).

А.Азизов