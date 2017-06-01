Президент Литвы видит в России главную проблему для стран Балтии

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Россия является главной проблемой для государств Балтии.

"Наибольшую проблему представляет из себя Россия, которая проводит близ наших границ военные учения со все более агрессивным содержанием. Это вынуждает нас все больше укреплять свою военную силу", - заявила глава государства в опубликованном в четверг интервью эстонской газете "Постимеэс" (Postimees) в связи с предстоящим визитом в Эстонию.

По ее словам, для этого в НАТО предстоит провести внутренние реформы, которые приведут к существенному переформированию системы планирования.

Кроме того, Д.Грибаускайте считает, что установленное в литовской Клайпеде судно-терминал сжиженного природного газа поможет всем трем государствам Балтии сократить зависимость от российского газа.

"После аренды этого судна упали цены на газ для всех нас. С исчезновением монополии "Газпрома" мы увеличили не только экономическую независимость, но высвободили руки и для политических решений", - сказала она.

Президент также высказалась за ратификацию договора о сооружении скоростной железнодорожной Rail Baltic, соединяющей страны Балтии с Центральной Европой, в отношении которой среди государств региона нет полного единства.

"Если соглашение не будет ратифицировано, то другие государства-союзники и Европейская комиссия скажут: если вы сами не способны договориться и поддержать собственный проект, то почему мы должны выделять на это деньги", - отметила глава литовского государства.

"В моем представлении решение о строительстве Rail Baltic принято. Развитие транспортного коридора Север-Юг важно. Три государства Балтии должны показать, что способны сотрудничать", - подчеркнула Д.Грибаускайте.

Д.Грибаускайте совершит 5-6 июня визит в Эстонию. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Эстонии, она намерена обсудить в Таллине вопросы регионального сотрудничества, предстоящего во второй половине года председательства Эстонии в Совете ЕС, будущего Евросоюза, Восточного партнерства, Brexit и миграции. Стороны намерены также обсудить темы НАТО, политики безопасности, энергетики и транспорта.